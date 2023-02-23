Джа Морэнт – об усилении конкурентов: «Я лучший игрок в НБА. Мне не страшно»

Теги Бостон Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт подтвердил, что переходы звездных игроков в клубы Западной конференции не изменили его позицию.

Морэнт ранее заявлял, что его не беспокоят конкуренты по конференции, а единственная команда, которую он опасается – лидер Востока «Бостон».

«Я лучший игрок в НБА. Мне не страшно», – заявил Морэнт.

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7 комментариев

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Cubs-V
Эдвардс лучший, Джа лучший.
Кто лучший?
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Андрей Петров
ОН ПОНИМАЕТ ЧТО НАДО СЕБЯ ПИАРИТЬ для таких кто пишет такие коменты и читает эти новости, что он вообще говорит не столь важно
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Birdman NBA
Ответ Budabuda
уверенность самоуверенность Джа Морант
Высокомерие
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-2
0
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Budabuda
уверенность
самоуверенность
Джа Морант
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morozovvasya
Лучшая лазерная указка на диком западе)
+6
0
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Caraxes
Лучший в истории, чего уж стеснятся)
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-2
+2
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ryy
Эдвардс лучший, зачем ему врать
+20
-1
+19
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