Джа Морэнт – об усилении конкурентов: «Я лучший игрок в НБА. Мне не страшно»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт подтвердил, что переходы звездных игроков в клубы Западной конференции не изменили его позицию.
Морэнт ранее заявлял, что его не беспокоят конкуренты по конференции, а единственная команда, которую он опасается – лидер Востока «Бостон».
«Я лучший игрок в НБА. Мне не страшно», – заявил Морэнт.
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Кто лучший?
самоуверенность
Джа Морант