Разыгрывающий « » подтвердил, что переходы звездных игроков в клубы Западной конференции не изменили его позицию.

Морэнт ранее заявлял, что его не беспокоят конкуренты по конференции, а единственная команда, которую он опасается – лидер Востока « ».

«Я лучший игрок в НБА. Мне не страшно», – заявил Морэнт.

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