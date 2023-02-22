Чарльз Ли – серьезный кандидат на пост главного тренера «Атланты»

Теги Атланта Милуоки Нэйт Макмиллан НБА Жорди Фернандес Майк Буденхольцер Митч Джонсон Куин Снайдер Кенни Эткинсон Чарльз Ли Баскетбол

Чарльз Ли, который работал ассистентом Майка Буденхольцера в «Атланте» с 2014 по 2018 год, будет серьезным кандидатом на пост главного тренера «Хоукс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Летом прошлого года Ли был повышен до первого помощника главного тренера «Милуоки».

«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности будет временно исполнять Джо Пранти.

Ожидается, что кандидатами на пост главного тренера «Хоукс» станут Ли, ассистент «Кингз» Жорди Фернандес, ассистент «Уорриорз» Кенни Эткинсон, ассистент «Сперс» Митч Джонсон, тренер команды G-лиги «Саут Бэй» Майлз Саймон и бывший главный тренер «Джаз» Куин Снайдер.

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4 комментария

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Tim Timson
сколько ассистентов у Деда Грегга?))
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Sharky shark
Его же Коннор слил?🤔
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Dedete
Там нужен мужик с суперяйцами. Там ведь не только Янг, но и Дежонто Мюррэй, который тот еще фрукт. Если даже Макмиллана съели, то даже не знаю. Может реально Удоку? Его хоть не жалко )
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0
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Илья Купол
Тамплиер🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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