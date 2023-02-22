Чарльз Ли – серьезный кандидат на пост главного тренера «Атланты»

Чарльз Ли, который работал ассистентом в «Атланте» с 2014 по 2018 год, будет серьезным кандидатом на пост главного тренера «Хоукс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Летом прошлого года Ли был повышен до первого помощника главного тренера « ».

« » уволила с поста главного тренера. Его обязанности будет временно исполнять Джо Пранти.

Ожидается, что кандидатами на пост главного тренера «Хоукс» станут Ли, ассистент «Кингз» Жорди Фернандес, ассистент «Уорриорз» Кенни Эткинсон, ассистент «Сперс» Митч Джонсон, тренер команды G-лиги «Саут Бэй» Майлз Саймон и бывший главный тренер «Джаз» .

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича