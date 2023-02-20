Виктор Вембаньяма: «Плохих клубов не бывает»

Теги НБА драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма воздержался от прогноза касательно того, в какой клуб он попадает, и отметил, что в НБА нет плохих команд.

«Нет плохих команд. Я не волнуюсь, потому что плохих клубов не бывает.

Я никогда не говорю себе, что не хочу попасть в какую-то команду», – сказал форвард «Метрополитана».

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2 комментария

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Даши Жапов
Ответ Максим Макеев
хьюстон тогда мы идём к вам)))
Чуйка есть, что Спёрсам первый пик достанется. Когда надо, там шары греют)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
хьюстон
тогда мы идём к вам)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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