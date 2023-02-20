Виктор Вембаньяма: «Плохих клубов не бывает»

Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма воздержался от прогноза касательно того, в какой клуб он попадает, и отметил, что в НБА нет плохих команд.

«Нет плохих команд. Я не волнуюсь, потому что плохих клубов не бывает.

Я никогда не говорю себе, что не хочу попасть в какую-то команду», – сказал форвард « ».

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