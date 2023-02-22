ФИБА опубликовала фейковое интервью с Виктором Вембаньямой
ФИБА опубликовала на своем официальном сайте интервью с главным претендентом на первый номер драфта НБА-2023 Виктором Вембаньямой.
В интервью игрок парижского «Метрополитана» якобы эксклюзивно рассказывает о своем опыте выступления за сборную Франции.
Спустя четыре дня Вембаньяма написал в своих соцсетях, что интервью было фейковым.
Материал находился на главной странице сайта ФИБА более двух дней и по-прежнему доступен посетителям портала.
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