ФИБА опубликовала фейковое интервью с Виктором Вембаньямой

ФИБА опубликовала на своем официальном сайте интервью с главным претендентом на первый номер драфта НБА-2023 Виктором Вембаньямой.

В интервью игрок парижского « » якобы эксклюзивно рассказывает о своем опыте выступления за сборную Франции.

Спустя четыре дня Вембаньяма написал в своих соцсетях, что интервью было фейковым.

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«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме