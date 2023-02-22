ФИБА опубликовала фейковое интервью с Виктором Вембаньямой

Теги происшествия ФИБА НБА драфт НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

ФИБА опубликовала на своем официальном сайте интервью с главным претендентом на первый номер драфта НБА-2023 Виктором Вембаньямой.

В интервью игрок парижского «Метрополитана» якобы эксклюзивно рассказывает о своем опыте выступления за сборную Франции.

Спустя четыре дня Вембаньяма написал в своих соцсетях, что интервью было фейковым.

Материал находился на главной странице сайта ФИБА более двух дней и по-прежнему доступен посетителям портала.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Купол
Этим Вембаньямой был админ кодеин крейзи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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