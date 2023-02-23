Кевин Лав: «Решение о переходе в «Майами» далось легко. Это топовая организация»

Теги Майами НБА Кевин Лав Баскетбол

Форвард Кевин Лав рассказал о том, как принимал решение о переходе в «Майами» после выкупа его контракта «Кливлендом».

«Мне нравится то, как они работают, как ведут дела. Это топовая, высококлассная организация, устойчивая и с характером. И все это начинается, исходит от руководства клуба.

Решение о переходе в «Майами» далось мне легко», – заявил Лав.

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2 комментария

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Laden
У Райли придётся похудеть...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
Майями это дыра
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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