Форвард Кевин Лав рассказал о том, как принимал решение о переходе в «Майами» после выкупа его контракта «Кливлендом».

«Мне нравится то, как они работают, как ведут дела. Это топовая, высококлассная организация, устойчивая и с характером. И все это начинается, исходит от руководства клуба.

Решение о переходе в « » далось мне легко», – заявил Лав.

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