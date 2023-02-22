Кевин Лав тренируется с «Майами»

Теги Майами НБА видео Кевин Лав Баскетбол

ESPN опубликовал видео, как бывший форвард «Кливленда» Кевин Лав тренируется с «Майами» во время перерыва, связанного с Матчем всех звезд.

На видео Лав забрасывает 9 трехочковых из угла подряд.

Вчера Лав официально стал игроком «Майами». Форвард с 2014 года выступал за «Кливленд», который на прошлой неделе выкупил его контракт. 

Лав будет выступать за «Хит» под 42-м номером, который использовал, когда играл за «Миннесоту», в составе которой начинал карьеру в НБА.

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