Кевин Лав тренируется с «Майами»

ESPN опубликовал видео, как бывший форвард «Кливленда» тренируется с « » во время перерыва, связанного с Матчем всех звезд.

На видео Лав забрасывает 9 трехочковых из угла подряд.

Вчера Лав официально стал игроком «Майами». Форвард с 2014 года выступал за «Кливленд», который на прошлой неделе выкупил его контракт.

Лав будет выступать за «Хит» под 42-м номером, который использовал, когда играл за «Миннесоту», в составе которой начинал карьеру в .

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак