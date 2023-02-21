Кевин Лав будет выступать за «Майами» под 42-м номером

Форвард Кевин Лав официально стал игроком « ».

Лав будет выступать за «Хит» под 42-м номером, который использовал, когда играл за «Миннесоту», в составе которой начинал карьеру в .

Лав с 2014 года выступал за «Кливленд», который на прошлой неделе выкупил контракт игрока. В «Кэвз» у Кевина была майка с нулевым номером.

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