Кевин Лав будет выступать за «Майами» под 42-м номером

Теги Майами Миннесота НБА Кевин Лав игровая форма Баскетбол

Форвард Кевин Лав официально стал игроком «Майами».

Лав будет выступать за «Хит» под 42-м номером, который использовал, когда играл за «Миннесоту», в составе которой начинал карьеру в НБА.

Лав с 2014 года выступал за «Кливленд», который на прошлой неделе выкупил контракт игрока. В «Кэвз» у Кевина была майка с нулевым номером.

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