Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», «Спарта энд К» сыграет с УГМК и другие матчи

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В четверг, 2 февраля, состоятся четыре матча женской Премьер-лиги.

«Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома сыграет с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

Надежда – Динамо Курск

2 февраля. 17.00

Самара – МБА

2 февраля. 18.00

Спарта энд К – УГМК

2 февраля. 18.00

Положение команд: УГМК – 22-0, МБА – 19-3, Динамо Курск – 18-4, Надежда – 14-8, Самара – 12-10, Спарта энд К – 11-11

Турнир за 7-12 места

Пересвет-ЮФУ – Динамо Новосибирск

2 февраля. 19.00

Положение команд: Ника – 12-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 7-15, Пересвет-ЮФУ – 4-18, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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