Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», «Спарта энд К» сыграет с УГМК и другие матчи
В четверг, 2 февраля, состоятся четыре матча женской Премьер-лиги.
«Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома сыграет с екатеринбургским УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
Надежда – Динамо Курск
2 февраля. 17.00
Самара – МБА
2 февраля. 18.00
Спарта энд К – УГМК
2 февраля. 18.00
Положение команд: УГМК – 22-0, МБА – 19-3, Динамо Курск – 18-4, Надежда – 14-8, Самара – 12-10, Спарта энд К – 11-11
Турнир за 7-12 места
Пересвет-ЮФУ – Динамо Новосибирск
2 февраля. 19.00
Положение команд: Ника – 12-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 7-15, Пересвет-ЮФУ – 4-18, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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