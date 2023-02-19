Кевин Дюрэнт – о возможности требовать обмен: «Это здорово для лиги»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рад, что у игроков НБА появилась возможность требовать обмен и диктовать, куда они хотят перейти.
«Я не думаю, что это плохо для лиги, это привлекает внимание к лиге и вызывает интерес у людей. Твиты, которые я получаю, новости о том, что меня меняют, или Кайри меняют, все это привлекает внимание к лиге и приносит деньги.
Если честно, я думаю, что это здорово для лиги. В течение долгого времени команды обменивали и подписывали игроков. Теперь игрок может диктовать, куда он хочет перейти. Он может уйти в качестве свободного агента или потребовать обмен. Теперь это часть игры. Я не думаю, что это плохо», – сказал Дюрэнт.
С любимыми расставайтесь. Что означает обмен Кевина Дюрэнта для «Финикса»
Но круто когда вот звезды такого масштаба меняют команду, например через 3-4 года.
Подписал контракт на уеву тучу бабок - будь добр отработать. А не просить обмен чуть что пошло не так. Отыграл контракт и на все четыре стороны, или продлевай. Слишком нежное это новое поколение.
Нужно, чтоб все команды действовали как Фила с Симмонсом, а не вот это вот всё