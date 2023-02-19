Кевин Дюрэнт – о возможности требовать обмен: «Это здорово для лиги»

Форвард «Финикса» рад, что у игроков появилась возможность требовать обмен и диктовать, куда они хотят перейти.

«Я не думаю, что это плохо для лиги, это привлекает внимание к лиге и вызывает интерес у людей. Твиты, которые я получаю, новости о том, что меня меняют, или Кайри меняют, все это привлекает внимание к лиге и приносит деньги.

Если честно, я думаю, что это здорово для лиги. В течение долгого времени команды обменивали и подписывали игроков. Теперь игрок может диктовать, куда он хочет перейти. Он может уйти в качестве свободного агента или потребовать обмен. Теперь это часть игры. Я не думаю, что это плохо», – сказал Дюрэнт.

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