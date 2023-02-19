Кевин Дюрэнт – о возможности требовать обмен: «Это здорово для лиги»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рад, что у игроков НБА появилась возможность требовать обмен и диктовать, куда они хотят перейти.

«Я не думаю, что это плохо для лиги, это привлекает внимание к лиге и вызывает интерес у людей. Твиты, которые я получаю, новости о том, что меня меняют, или Кайри меняют, все это привлекает внимание к лиге и приносит деньги.

Если честно, я думаю, что это здорово для лиги. В течение долгого времени команды обменивали и подписывали игроков. Теперь игрок может диктовать, куда он хочет перейти. Он может уйти в качестве свободного агента или потребовать обмен. Теперь это часть игры. Я не думаю, что это плохо», – сказал Дюрэнт.

С любимыми расставайтесь. Что означает обмен Кевина Дюрэнта для «Финикса»

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8 комментариев

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Rodbert
На 100% прав. Уж лучше играть в том месте, где с тобой считаются и тебе комфортно, а не как раньше, нравится не нравится терпи. Да и потом не все такие одиночки как Дюрант и Ирвинг. Все же людям свойственно обрастать корнями, дружить, сближаться. Так что повальных и массовых перебежек туда сюда не будет. А то что в Бруклине произошло, там не только игроки виноваты. Валили они не от Дюранта, а от клуба. Значит далеко не все так гладко там было.
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Roman Boroveev
Ответ 8gys799mjk
Не здорово это! Подписал контракт на уеву тучу бабок - будь добр отработать. А не просить обмен чуть что пошло не так. Отыграл контракт и на все четыре стороны, или продлевай. Слишком нежное это новое поколение. Нужно, чтоб все команды действовали как Фила с Симмонсом, а не вот это вот всё
Для лиги, возможно, а для владельцев команд? Актив меняют на мыло часто.
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TurboMen
Ответ 8gys799mjk
Не здорово это! Подписал контракт на уеву тучу бабок - будь добр отработать. А не просить обмен чуть что пошло не так. Отыграл контракт и на все четыре стороны, или продлевай. Слишком нежное это новое поколение. Нужно, чтоб все команды действовали как Фила с Симмонсом, а не вот это вот всё
лол, так Ирвинг так и сказал, что я отработаю контракт, а Бруклин взял и обменял. И ваше вот это дилетантское "Отыграл контракт и на все четыре стороны" совсем не вяжется с бизнесом коим является НБА! Завтра он уйдёт просто так, а сегодня за него получили кучу ценных активов, не понимать этого, это нужно быть совсем далёким от НБА и бизнеса в целом.
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Klna Jislime
Ответ Sergei Terekhov
Если бы все игроки бегали туда-сюда как Дюрант, в свое время, скорее всего не было бы Плохих парней из Детройта и еще много классных команд. Эта медаль имеет две стороны. Вот психанул игрок, и убежал в другую команду. Вроде он топ-3 лиги и один из лучших скореров, собрал суперкоманду, но что-то ничего из этого не вышло. Не уверен, что это хорошо всегда.
согласен.

Но круто когда вот звезды такого масштаба меняют команду, например через 3-4 года.
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AEZAKMI228
накурился походу
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F1amberg
очень плохо это, контракты ни во что ни ставите, руки выкручиваете клубам
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+4
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Sergei Terekhov
Если бы все игроки бегали туда-сюда как Дюрант, в свое время, скорее всего не было бы Плохих парней из Детройта и еще много классных команд. Эта медаль имеет две стороны. Вот психанул игрок, и убежал в другую команду. Вроде он топ-3 лиги и один из лучших скореров, собрал суперкоманду, но что-то ничего из этого не вышло. Не уверен, что это хорошо всегда.
+7
-1
+6
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8gys799mjk
Не здорово это!
Подписал контракт на уеву тучу бабок - будь добр отработать. А не просить обмен чуть что пошло не так. Отыграл контракт и на все четыре стороны, или продлевай. Слишком нежное это новое поколение.
Нужно, чтоб все команды действовали как Фила с Симмонсом, а не вот это вот всё
+9
-5
+4
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