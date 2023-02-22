Шон Маркс: «Жак Вон показал свои лидерские качества»

Генеральный менеджер « » прокомментировал продление контракта с главным тренером Жаком Воном до 2027 года.

«Жак оказал непосредственное влияние на всю нашу организацию с тех пор, как в начале этого сезона стал главным тренером. Он показал свои лидерские качества благодаря умению выстраивать общение на очень высоком уровне, демонстрируя при этом потрясающее игровое чутье.

Как личность, трудно найти кого-то лучше, чем Жак. Он обладает безупречным характером и, как никто другой, сможет представлять нашу команду и наш городской район. Мы очень рады, что Жак возглавит «Нетс» на долгие годы», – заявил Маркс.

Вон возглавил «Бруклин» 1 ноября прошлого года после увольнения Стива Нэша. Под руководством Вона результат команды составил 32-19.

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