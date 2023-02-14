«Сиксерс» подпишут Мэка Маккланга, отчислят Джулиана Шэмпени

« » подпишет двусторонний контракт с разыгрывающим (24 года, 188 см), сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Маккланг выступал в G-лиге, набирая в среднем 19,1 очка и 4,7 передачи. Он примет участие в конкурсе данков, который состоится перед всех звезд НБА-2023.

Чтобы подписать Маккланга, «Сиксерс» отчислят форварда Джулиана Шэмпени (21 год, 203 см), который в дебютном сезоне провел только два матча.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?