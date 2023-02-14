«Сиксерс» подпишут Мэка Маккланга, отчислят Джулиана Шэмпени

Теги переходы Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА G-лига Шэмс Чарания Мэк Маккланг Джулиан Шэмпени Баскетбол

«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с разыгрывающим Мэком Макклангом (24 года, 188 см), сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Маккланг выступал в G-лиге, набирая в среднем 19,1 очка и 4,7 передачи. Он примет участие в конкурсе данков, который состоится перед Матчем всех звезд НБА-2023.

Чтобы подписать Маккланга, «Сиксерс» отчислят форварда Джулиана Шэмпени (21 год, 203 см), который в дебютном сезоне провел только два матча.

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1 комментарий

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Sonder
жестоко мори усилился в смолболе, нам как раз гардов не хватает, зато монтрез вторым пятым является
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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