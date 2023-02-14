«Сиксерс» подпишут Мэка Маккланга, отчислят Джулиана Шэмпени
«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с разыгрывающим Мэком Макклангом (24 года, 188 см), сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.
В нынешнем сезоне Маккланг выступал в G-лиге, набирая в среднем 19,1 очка и 4,7 передачи. Он примет участие в конкурсе данков, который состоится перед Матчем всех звезд НБА-2023.
Чтобы подписать Маккланга, «Сиксерс» отчислят форварда Джулиана Шэмпени (21 год, 203 см), который в дебютном сезоне провел только два матча.
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