Андрей Лопатин – о Матче звезд: «Главное, чтобы зрители и мы получили удовольствие»

Теги Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ МБА Андрей Лопатин Баскетбол

Участник предстоящего Матча звезд Единой лиги ВТБ Андрей Лопатин (МБА) поделился ожиданиями от предстоящего шоу.

«Я поддерживаю идею формата этого Матча звезд. Посмотрим, что получится. Я выгляжу серьезным? Просто пока не проникся атмосферой праздника.

Буду участвовать в трехочковых бросках. Главное, чтобы зрители и мы получили удовольствие, чтобы в шоу было много зрелищных моментов. Сегодня победит шоу, победят все звезды», — сказал Лопатин.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн

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