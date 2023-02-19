Андрей Лопатин – о Матче звезд: «Главное, чтобы зрители и мы получили удовольствие»

Участник предстоящего звезд Единой лиги ВТБ Андрей Лопатин ( ) поделился ожиданиями от предстоящего шоу.

«Я поддерживаю идею формата этого Матча звезд. Посмотрим, что получится. Я выгляжу серьезным? Просто пока не проникся атмосферой праздника.

Буду участвовать в трехочковых бросках. Главное, чтобы зрители и мы получили удовольствие, чтобы в шоу было много зрелищных моментов. Сегодня победит шоу, победят все звезды», — сказал Лопатин.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн