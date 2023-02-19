Андрей Лопатин – о Матче звезд: «Главное, чтобы зрители и мы получили удовольствие»
Участник предстоящего Матча звезд Единой лиги ВТБ Андрей Лопатин (МБА) поделился ожиданиями от предстоящего шоу.
«Я поддерживаю идею формата этого Матча звезд. Посмотрим, что получится. Я выгляжу серьезным? Просто пока не проникся атмосферой праздника.
Буду участвовать в трехочковых бросках. Главное, чтобы зрители и мы получили удовольствие, чтобы в шоу было много зрелищных моментов. Сегодня победит шоу, победят все звезды», — сказал Лопатин.
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