Даниил Касаткин – герой нового выпуска влога Виктора Павленко

Теги видео Единая лига ВТБ МБА Даниил Касаткин Баскетбол

Бывший игрок МБА Виктор Павленко опубликовал новый выпуск своего влога, героем которого стал защитник московской команды Даниил Касаткин.

«Распорядок дня, рацион питания и секреты успешной игры «открытия» сезона в Единой лиге ВТБ!» – говорится в описании.

Касаткин примет участие в завтрашнем Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «New School».

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