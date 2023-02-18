Даниил Касаткин – герой нового выпуска влога Виктора Павленко
Бывший игрок МБА Виктор Павленко опубликовал новый выпуск своего влога, героем которого стал защитник московской команды Даниил Касаткин.
«Распорядок дня, рацион питания и секреты успешной игры «открытия» сезона в Единой лиге ВТБ!» – говорится в описании.
Касаткин примет участие в завтрашнем Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в составе команды «New School».
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