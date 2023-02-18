Даниил Касаткин – герой нового выпуска влога Виктора Павленко

Бывший игрок МБА Виктор Павленко опубликовал новый выпуск своего влога, героем которого стал защитник московской команды .

«Распорядок дня, рацион питания и секреты успешной игры «открытия» сезона в Единой лиге ВТБ!» – говорится в описании.

Касаткин примет участие в завтрашнем Матче всех звезд лиги ВТБ в составе команды «New School».

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА