У Демара Дерозана растяжение мышц бедра
МРТ выявила у форварда «Чикаго» Демара Дерозана растяжение мышц бедра 1-й степени.
Игрок признался, что травма беспокоит его больше месяца.
«Не думаю, что повреждение серьезное. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он хорошо знает свое тело. Он всегда очень добросовестно заботится о нем. Надеемся, что ему станет лучше», – сказал главный тренер «Буллс» Билли Донован.
Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?
Комментарии