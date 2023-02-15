У Демара Дерозана растяжение мышц бедра

МРТ выявила у форварда « » растяжение мышц бедра 1-й степени.

Игрок признался, что травма беспокоит его больше месяца.

«Не думаю, что повреждение серьезное. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он хорошо знает свое тело. Он всегда очень добросовестно заботится о нем. Надеемся, что ему станет лучше», – сказал главный тренер «Буллс» .

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?