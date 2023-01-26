Бен Симмонс – о решении тренера посадить его на скамейку в концовке: «Если мы побеждаем, я не возражаю, но если мы проигрываем, мне это не нравится»
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс прокомментировал решение главного тренера Жака Вона оставить его на скамейке запасных на последние 9 минут в матче против «Филадельфии» (133:137).
«Ничего не поделаешь. Это решение тренера. Я не могу на это повлиять. Разумеется, я хочу быть на площадке.
Я не получил от него никакого сообщения, но думаю, что это было нужно команде. Если мы побеждаем, я не возражаю против этого, но если мы проигрываем, мне это не нравится», – сказал Симмонс.
В первой половине встречи Симмонс совершил всего один бросок с игры и промахнулся. В третьей четверти защитник набрал 10 очков, тем не менее Вон решил провести концовку без Симмонса.
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Ну и что, что Симмонс не всегда сам бросает.Он даёт пасы и с них попадают(всего 2 потери за матч).
Он эффективен на площадке.
У Бена 12 очков и 5 из 7 с игры
+ топовая защита.
+ второй в Бруклине по подборам и передачам.
И всё это учитывая, что 4-ю четверть он не играл.
Просто пора перестать относится к Симмонсу предвзято.