Бен Симмонс – о решении тренера посадить его на скамейку в концовке: «Если мы побеждаем, я не возражаю, но если мы проигрываем, мне это не нравится»

Теги Бруклин Филадельфия Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс прокомментировал решение главного тренера Жака Вона оставить его на скамейке запасных на последние 9 минут в матче против «Филадельфии» (133:137).

«Ничего не поделаешь. Это решение тренера. Я не могу на это повлиять. Разумеется, я хочу быть на площадке.

Я не получил от него никакого сообщения, но думаю, что это было нужно команде. Если мы побеждаем, я не возражаю против этого, но если мы проигрываем, мне это не нравится», – сказал Симмонс.

В первой половине встречи Симмонс совершил всего один бросок с игры и промахнулся. В третьей четверти защитник набрал 10 очков, тем не менее Вон решил провести концовку без Симмонса.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skreamer
А если проигрывают из-за тебя, то как тогда быть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Ответ Дмитрий Сологубов
Помогло? Ну и что, что Симмонс не всегда сам бросает.Он даёт пасы и с них попадают(всего 2 потери за матч). Он эффективен на площадке. У Бена 12 очков и 5 из 7 с игры + топовая защита. + второй в Бруклине по подборам и передачам. И всё это учитывая, что 4-ю четверть он не играл. Просто пора перестать относится к Симмонсу предвзято.
Ну вообще помогло, Симмонс ушёл с поляны при -14, и сразу же отрыв сократился, а за 4 минуты до конца счёт уже был равный. В клатче не получилось, но был бы там Симмонс полезен - большой вопрос, с учётом его 44% штрафных и истории психологических травм. Напомню, что в прошлый раз в Филе он получил такую психотравму, что сезон вообще не играл, так что вообще странно, что Вон рискнул его на эту игру выставлять. У него абсолютно худший в команде +/- (и в целом в матче и к моменту замены (-16) Net rate -28 (минус двадцать восемь, Карл), а заменивший его на поляне Сет Карри забил 7 из 10 трёх
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПП ПП
Ответ maryat
Такой снайпер просто необходим в концовке, чтобы с трёхи поливать
такое впечатление что выигрывает только нападение.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lukaseee
Ответ Дмитрий Сологубов
Кстати, был бы Симмонс, Хардена б сдержал.
Симмонс ни разу не держал Хардена в игре... ты о чем..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Потапкин
Ответ Дмитрий Сологубов
Помогло? Ну и что, что Симмонс не всегда сам бросает.Он даёт пасы и с них попадают(всего 2 потери за матч). Он эффективен на площадке. У Бена 12 очков и 5 из 7 с игры + топовая защита. + второй в Бруклине по подборам и передачам. И всё это учитывая, что 4-ю четверть он не играл. Просто пора перестать относится к Симмонсу предвзято.
как же приятно читать такие редкие и такие славные комментарии 😌
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
А кого там менять Бен хотел? Сет играл лучший матч сезона, Кайри просто божил в клатче, Клэкстон 11 из 12 положил и кошмарил Эмбиида даже, О’Нил или Ватанабэ.. ну вообщем ясно теперь кто конкуренты Бена, но те выглядели тоже хорошо)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Ответ lukaseee
помогло бы, если харден не выдал отрезок из своего прайма
Кстати, был бы Симмонс, Хардена б сдержал.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Ответ lukaseee
помогло бы, если харден не выдал отрезок из своего прайма
В этом, надеюсь, тоже Бен виноват...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lukaseee
Ответ Дмитрий Сологубов
Помогло? Ну и что, что Симмонс не всегда сам бросает.Он даёт пасы и с них попадают(всего 2 потери за матч). Он эффективен на площадке. У Бена 12 очков и 5 из 7 с игры + топовая защита. + второй в Бруклине по подборам и передачам. И всё это учитывая, что 4-ю четверть он не играл. Просто пора перестать относится к Симмонсу предвзято.
помогло бы, если харден не выдал отрезок из своего прайма
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Ответ Daniel Fox
Что вы выберете , дать мяч супер клатчевому Кайри и расставить вокруг него снайперов с трехой выше 30 процентов или дать мяч Бенни и смотреть как он судорожно ищет партнёров и не может забить сам
Помогло?
Ну и что, что Симмонс не всегда сам бросает.Он даёт пасы и с них попадают(всего 2 потери за матч).
Он эффективен на площадке.
У Бена 12 очков и 5 из 7 с игры
+ топовая защита.
+ второй в Бруклине по подборам и передачам.
И всё это учитывая, что 4-ю четверть он не играл.
Просто пора перестать относится к Симмонсу предвзято.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Руки прочь от Бена.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютик
Когда меня сажают на лавку, я вспоминаю: «Я же Бен Симмонс!»)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniel Fox
Что вы выберете , дать мяч супер клатчевому Кайри и расставить вокруг него снайперов с трехой выше 30 процентов или дать мяч Бенни и смотреть как он судорожно ищет партнёров и не может забить сам
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maryat
Такой снайпер просто необходим в концовке, чтобы с трёхи поливать
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий