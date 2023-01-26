Разыгрывающий « » прокомментировал решение главного тренера Жака Вона оставить его на скамейке запасных на последние 9 минут в матче против «Филадельфии» (133:137).

«Ничего не поделаешь. Это решение тренера. Я не могу на это повлиять. Разумеется, я хочу быть на площадке.

Я не получил от него никакого сообщения, но думаю, что это было нужно команде. Если мы побеждаем, я не возражаю против этого, но если мы проигрываем, мне это не нравится», – сказал Симмонс.

В первой половине встречи Симмонс совершил всего один бросок с игры и промахнулся. В третьей четверти защитник набрал 10 очков, тем не менее Вон решил провести концовку без Симмонса.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться