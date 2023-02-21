Лука Дончич разыграл Кайри Ирвинга на скамейке во время Матча всех звезд

Теги Даллас НБА видео Матч всех звезд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич разыграл своего нового одноклубника Кайри Ирвинга на скамейке запасных во время Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Дончич незаметно коснулся левого плеча Кайри, перебравшийся в «Мэверикс» перед дедлайном плеймейкер купился и вызвал хохот словенца.

Ирвинг в ответ бросил в Луку полотенцем.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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4 комментария

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Budabuda
Ответ Temer
Конфетно-букетный период у пары пока
скоро наступят серые будни
+2
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Райли Карри
Ответ anton sorokin
У Блэка Грифина смешнее приколы были)
Ага. Такие фокусы) Наколдовал и пропал. Лана подтвердит.
+5
0
+5
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Temer
Конфетно-букетный период у пары пока
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anton sorokin
У Блэка Грифина смешнее приколы были)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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