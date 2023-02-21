Разыгрывающий « » разыграл своего нового одноклубника на скамейке запасных во время всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Дончич незаметно коснулся левого плеча Кайри, перебравшийся в «Мэверикс» перед дедлайном плеймейкер купился и вызвал хохот словенца.

Ирвинг в ответ бросил в Луку полотенцем.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах