Лука Дончич разыграл Кайри Ирвинга на скамейке во время Матча всех звезд
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич разыграл своего нового одноклубника Кайри Ирвинга на скамейке запасных во время Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.
Дончич незаметно коснулся левого плеча Кайри, перебравшийся в «Мэверикс» перед дедлайном плеймейкер купился и вызвал хохот словенца.
Ирвинг в ответ бросил в Луку полотенцем.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
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