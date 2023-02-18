Андрей Кириленко: «Собирать основных игроков сборной сейчас нет никакого смысла»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что не видит смысла вызывать в сборную России основных игроков в отсутствие международных турниров.

«Наша задача – дать ближайшему резерву опыт международных матчей и игры за сборную. Сейчас есть уникальная возможность не использовать ветеранов, игроков, которые себя в сборной уже зарекомендовали, а дать возможность проявить себя другим.

Собирать основных игроков сборной сейчас нет никакого смысла, и мы не планируем этого делать в ближайшее время», – цитирует Кириленко ТАСС.

Сейчас мужская национальная команда России проводит сбор в Новогорске. 20 февраля сборная отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с клубами этой страны: 21 февраля – с «Мегой», 23-го – с ФМП.

Сегодня Андрей Кириленко отмечает свой 42-й день рождения.

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