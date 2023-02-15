НБА назвала имена судей данк-контеста, который пройдет в рамках Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити 18 февраля.

В число судей вошли экс-игроки НБА Карл Мэлоун, , и Гарольд Майнер, а также легенда WNBA Лиза Лесли.

Участниками конкурса станут Мэк Маккланг («Филадельфия»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Джеррико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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