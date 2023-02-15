Карл Мэлоун, Доминик Уилкинс и Джамал Кроуфорд – в числе судей данк-контеста НБА

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НБА назвала имена судей данк-контеста, который пройдет в рамках Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити 18 февраля.

В число судей вошли экс-игроки НБА Карл Мэлоун, Доминик Уилкинс, Джамал Кроуфорд и Гарольд Майнер, а также легенда WNBA Лиза Лесли.

Участниками конкурса станут Мэк Маккланг («Филадельфия»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Джеррико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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1 комментарий

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Мурзин Ринат
Ну Доминик и Джош Смит уже отмочили полную дичь, когда сидели в судьях, когда Касиус Стэнли сделал крутейший данк, а они дали 8 !! Надеюсь в этот раз будет по другому
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