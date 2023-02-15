Карл Мэлоун, Доминик Уилкинс и Джамал Кроуфорд – в числе судей данк-контеста НБА
НБА назвала имена судей данк-контеста, который пройдет в рамках Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити 18 февраля.
В число судей вошли экс-игроки НБА Карл Мэлоун, Доминик Уилкинс, Джамал Кроуфорд и Гарольд Майнер, а также легенда WNBA Лиза Лесли.
Участниками конкурса станут Мэк Маккланг («Филадельфия»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Джеррико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
1 комментарий