НБА. Матч всех звезд. Команда Леброна против команды Янниса

В воскресенье, 19 февраля, в рамках Звездного уикенда НБА-2023 в Солт-Лейк-Сити состоится 72-й в истории Матч всех звезд.

Команда Леброна Джеймса встретится с командой . Капитаны выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры.

НБА

всех звезд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта

Конкурсы НБА – главная часть всезвездного уикенда. Вспомним лучшие – с Картером, Джорданом и Карри

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет