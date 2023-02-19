НБА. Матч всех звезд. Команда Леброна против команды Янниса

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

В воскресенье, 19 февраля, в рамках Звездного уикенда НБА-2023 в Солт-Лейк-Сити состоится 72-й в истории Матч всех звезд.

Команда Леброна Джеймса встретится с командой Янниса Адетокумбо. Капитаны выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры.

НБА

Матч всех звезд

Команда Леброна – Команда Янниса
Дата проведения
20 февраля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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8 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ pulyalke
я бы еще место для победителей трех и данков добавил в составы
Кстати, неплохая мотивация для некоторых игроков, у которых в контрактах есть бонусы за попадание на мвз
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Кавабунга Шреддоголовый
Ни конкурсы, ни МВЗ уже как-то не вставляют. Ну просто побегают, трешек напуляют, сверху раз ..дцать поставят. Борьбы ведь все равно не будет
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pulyalke
я бы еще место для победителей трех и данков добавил в составы
+1
0
+1
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Klna Jislime
Ответ mrgtosh
Было прикольно если бы все вышли на площадку и Леброн и Янис выбирали себе игроков. Было бы как в детстве )))
дада.
было бы отлично, чтобы все вот так было оформлено как ты говоришь.
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Dr-Manhattan
Будет ли драфт?
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-1
-1
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mrgtosh
Было прикольно если бы все вышли на площадку и Леброн и Янис выбирали себе игроков. Было бы как в детстве )))
+5
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+5
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dbraver
В записи посмотрю
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-2
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Klna Jislime
Ну драфт стоит глянуть.
А матч хз...
+8
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+8
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