НБА. Матч всех звезд. Команда Леброна против команды Янниса
В воскресенье, 19 февраля, в рамках Звездного уикенда НБА-2023 в Солт-Лейк-Сити состоится 72-й в истории Матч всех звезд.
Команда Леброна Джеймса встретится с командой Янниса Адетокумбо. Капитаны выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры.
НБА
Матч всех звезд
- Дата проведения
- 20 февраля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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