Андрей Ватутин: «ЦСКА выполняет свои обязательства как акционера Евролиги»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуба продолжает исполнять свои обязательства как акционера Евролиги.
«Наш клуб общается с Евролигой. Также мы остаемся в числе акционеров.
Общение и работа проходят в ежедневном формате. Она не связана с баскетболом, к сожалению. Но свою работу, опять же повторюсь, клуб выполняет. Во всех рабочих группах и прочих комитетах, по видеосвязи», – сказал Ватутин.
В октябре люксембургский суд отказал ЦСКА в иске против Евролиги из-за отстранения в турнире. Клуб подал апелляцию.
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