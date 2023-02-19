Андрей Ватутин: «ЦСКА выполняет свои обязательства как акционера Евролиги»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуба продолжает исполнять свои обязательства как акционера Евролиги.

«Наш клуб общается с Евролигой. Также мы остаемся в числе акционеров.

Общение и работа проходят в ежедневном формате. Она не связана с баскетболом, к сожалению. Но свою работу, опять же повторюсь, клуб выполняет. Во всех рабочих группах и прочих комитетах, по видеосвязи», – сказал Ватутин.

В октябре люксембургский суд отказал ЦСКА в иске против Евролиги из-за отстранения в турнире. Клуб подал апелляцию.

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1 комментарий

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MosesPray
Молодцы, все по заветам Христа; была бы третья щека, и её тоже надо было бы подставить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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