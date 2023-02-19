Энтони Эдвардс: «Единственное, что не нравится в НБА – все пропускают матчи»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, что бы он хотел изменить в современной НБА.
«Единственное, что мне не нравится – все пропускают матчи и отдыхают.
Просто играй, чувак. Если ты на 80 процентов здоров, ты должен играть. Возможно, у какого-то болельщика хватило денег всего на один матч, и ты пропустил этот матч.
Я горжусь тем, что стараюсь играть в каждом матче, потому что я знаю, что, возможно, есть болельщик, который никогда не видел, как я играю», – сказал Эдвардс.
PS: жаль, что в этом плане вряд ли что изменится, и все по-прежнему будут пропускать игры.
Плюс после таких его слов понимаешь, что в Fantasy НБА на Спортсе всегда можно на него положиться 🤝
Его Воздушество также говорил
Очень нравится этот чувак, не вызывает раздражения, как условный Джа, хотя уверен в себе не меньше
Довольно много правильных вещей говорит, если даже иногда это выглядит чуть резко