Энтони Эдвардс: «Единственное, что не нравится в НБА – все пропускают матчи»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, что бы он хотел изменить в современной НБА.

«Единственное, что мне не нравится – все пропускают матчи и отдыхают.

Просто играй, чувак. Если ты на 80 процентов здоров, ты должен играть. Возможно, у какого-то болельщика хватило денег всего на один матч, и ты пропустил этот матч.

Я горжусь тем, что стараюсь играть в каждом матче, потому что я знаю, что, возможно, есть болельщик, который никогда не видел, как я играю», – сказал Эдвардс.

Эдвардс и системная красная волчанка

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10 комментариев

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Мистер_Жук
Слова не мальчика, но мужа!
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Сергей Пузанков
Энтони Эдвардс. 21 год
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alex023
Достойные слова. Вызывают уважение.
PS: жаль, что в этом плане вряд ли что изменится, и все по-прежнему будут пропускать игры.
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Klna Jislime
Уважуха сто проц.
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Evgeniy 72
Какой контраст с нытьём Кайри...
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Aleksandr Guz
Ответ Cash_flow
Согласен, уважуха. Плюс после таких его слов понимаешь, что в Fantasy НБА на Спортсе всегда можно на него положиться 🤝
Ага, 35,8,23,13
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Magzhan Estigarribia
Молодец, братишка
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Cash_flow
Ответ fy6597kh4n
Хорош, Эдвардс Очень нравится этот чувак, не вызывает раздражения, как условный Джа, хотя уверен в себе не меньше Довольно много правильных вещей говорит, если даже иногда это выглядит чуть резко
Согласен, уважуха.
Плюс после таких его слов понимаешь, что в Fantasy НБА на Спортсе всегда можно на него положиться 🤝
+3
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Cash_flow
Красавчик Антоха. Заслужил приз зрительских симпатий 👍🏼
Его Воздушество также говорил
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fy6597kh4n
Хорош, Эдвардс

Очень нравится этот чувак, не вызывает раздражения, как условный Джа, хотя уверен в себе не меньше

Довольно много правильных вещей говорит, если даже иногда это выглядит чуть резко
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