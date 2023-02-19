Энтони Эдвардс: «Единственное, что не нравится в НБА – все пропускают матчи»

Атакующий защитник «Миннесоты» рассказал, что бы он хотел изменить в современной .

«Единственное, что мне не нравится – все пропускают матчи и отдыхают.

Просто играй, чувак. Если ты на 80 процентов здоров, ты должен играть. Возможно, у какого-то болельщика хватило денег всего на один матч, и ты пропустил этот матч.

Я горжусь тем, что стараюсь играть в каждом матче, потому что я знаю, что, возможно, есть болельщик, который никогда не видел, как я играю», – сказал Эдвардс.

Эдвардс и системная красная волчанка