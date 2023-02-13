Майк Конли: «Энтони Эдвардс первым делом спросил, играю ли я Call of Duty»

Теги Миннесота НБА Юта Майк Конли Энтони Эдвардс Баскетбол

Разыгрывающий Майк Конли перед дедлайном был обменян из «Юты» в «Миннесоту».

По словам 35-летнего баскетболиста, он сразу понял, что теперь будет играть за молодую команду.

«Энтони Эдвардс первым делом спросил, играю ли я Call of Duty», – сказал Конли.

Call of Duty – популярная серия компьютерных игр в жанре шутера.

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8 комментариев

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Tolball
"А ты в домино?"-ответил ему Конли.
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+3
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Сергей Орлов
Ответ Друг Писателя
Легендарная игра.
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Сергей Орлов
Ответ Сергей Пузанков
Я так и не осилил миссию, где надо было ликвидировать генерала, не подняв тревоги. Сука, 25 лет прошло, а гложит до сих пор...
Понимаю)
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Сергей Пузанков
Ответ Сергей Орлов
"А я, последнее, что проходил, так это "Commandos", добавил Конли.
Я так и не осилил миссию, где надо было ликвидировать генерала, не подняв тревоги. Сука, 25 лет прошло, а гложит до сих пор...
+9
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+9
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Друг Писателя
Ответ Сергей Орлов
"А я, последнее, что проходил, так это "Commandos", добавил Конли.
Легендарная игра.
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xQcoW
Варфэйс 2.0 как-то не очень. 1 часть была достаточно получше
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anton18578
а Конли ещё в Doom режется
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Сергей Орлов
"А я, последнее, что проходил, так это "Commandos", добавил Конли.
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