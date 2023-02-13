Разыгрывающий Майк Конли перед дедлайном был обменян из «Юты» в «Миннесоту».

По словам 35-летнего баскетболиста, он сразу понял, что теперь будет играть за молодую команду.

« первым делом спросил, играю ли я Call of Duty», – сказал Конли.

Call of Duty – популярная серия компьютерных игр в жанре шутера.

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