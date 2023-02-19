Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг выразил недовольство в связи с тем, как общественность относится к игрокам и их состоянию здоровья.

«Я не знаю, кто придумал этот термин «распределение нагрузки», кто начал обсуждать все эти ситуации, когда звезды не появляются на площадке. Я не знаю, кто все это начал, но это безумие. Это просто какая-то дегуманизация некоторых из нас с учетом того, что мы делаем, как мы готовимся и тренируемся в ежедневном режиме. Это работа в формате 24/7.

На нас все время устремлены камеры. Это очень конкурентный вид спорта, агрессивная среда. Никто не знает, что происходит с телом другого человека. Единственный, кто знает, это человек, который травмирован или испытывающий эту боль. Мы пытаемся донести до вас, что происходит, но у вас же есть онлайн-врачи, которые расскажут всем, что кто-то должен вернуться через 2 недели. И этот человек говорит, что игрок на самом деле не травмирован, он просто не хочет играть... Эта история вышла из-под контроля», – заявил Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?