Кайри Ирвинг – о критике игроков за «распределение нагрузки»: «Никто не знает, что происходит с телом другого человека»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг выразил недовольство в связи с тем, как общественность относится к игрокам НБА и их состоянию здоровья.

«Я не знаю, кто придумал этот термин «распределение нагрузки», кто начал обсуждать все эти ситуации, когда звезды не появляются на площадке. Я не знаю, кто все это начал, но это безумие. Это просто какая-то дегуманизация некоторых из нас с учетом того, что мы делаем, как мы готовимся и тренируемся в ежедневном режиме. Это работа в формате 24/7.

На нас все время устремлены камеры. Это очень конкурентный вид спорта, агрессивная среда. Никто не знает, что происходит с телом другого человека. Единственный, кто знает, это человек, который травмирован или испытывающий эту боль. Мы пытаемся донести до вас, что происходит, но у вас же есть онлайн-врачи, которые расскажут всем, что кто-то должен вернуться через 2 недели. И этот человек говорит, что игрок на самом деле не травмирован, он просто не хочет играть... Эта история вышла из-под контроля», – заявил Ирвинг.

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2 комментария

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Consistency
Я не понимаю, а чего добиваются те, кто критикуют лоад-менеджмент? Кто помешает тренеру просто не выпускать здорового игрока? DNP - Coach desicion и все, не? Или есть какие-то правила на этот счёт? Хотя я вообще не могу понять, как можно придумать правила, регулирующие, кого тренеру в собственной команде выпускать на площадку.
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noke
У чувака полностью отсутствует ощущение реальности. Он, я так полагаю, верит, что 35 миллионов долларов, которые он получает - это за то, что он хорошо мячиком об пол стучит и бросает в корзинку. Звездец.
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+2
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