Кубок Короля Испании. 1/4 финала. «Тенерифе» – «Гран-Канария», «Ховентуд» сыграет с «Басконией»

Теги результаты Ховентуд Баскония Гран-Канария Кубок Короля Испании Тенерифе Баскетбол

В пятницу, 17 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Короля Испании «Тенерифе» встретится с «Гран-Канарией», «Ховентуд» сыграет с «Басконией».

Кубка Короля Испании

Бадалона

1/4 финала

Тенерифе – Гран-Канария

17 февраля. 20:30

Ховентуд – Баскония

17 февраля. 23:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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