Маркус Ховард: «В НБА было легче набирать очки, чем в Европе»

Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард назвал 5 лиг, в которых ему было легче всего набирать очки.

«В НБА определенно было легче всего. Там выступают игроки высокого уровня, в защите нужно следить за каждым. Так что возникает много пространства для открытых бросков и дриблинга. В G-лиге немного труднее. Там тоже много пространства, но баскетбол чуть менее организованный, чем в НБА.

После НБА и G-лиги я поставлю . В Евролиге очень трудно набирать очки. Так же как и в чемпионате Испании. Сначала Евролига, затем испанская ACB. В Евролиге много физической борьбы, но в ACB рефери позволяют делать многое. Это другой уровень игры. Выступать в Европе – это вызов, но я наслаждаюсь этой возможностью», – заявил Ховард.

23-летний баскетболист выступал за университет Маркетт (2016-2020) в NCAA и за «Денвер» (2020-2022) в НБА.

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