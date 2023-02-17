Маркус Ховард: «В НБА было легче набирать очки, чем в Европе»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония НБА NCAA чемпионат Испании G-лига Маркус Ховард Баскетбол

Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард назвал 5 лиг, в которых ему было легче всего набирать очки.

«В НБА определенно было легче всего. Там выступают игроки высокого уровня, в защите нужно следить за каждым. Так что возникает много пространства для открытых бросков и дриблинга. В G-лиге немного труднее. Там тоже много пространства, но баскетбол чуть менее организованный, чем в НБА.

После НБА и G-лиги я поставлю NCAA. В Евролиге очень трудно набирать очки. Так же как и в чемпионате Испании. Сначала Евролига, затем испанская ACB. В Евролиге много физической борьбы, но в ACB рефери позволяют делать многое. Это другой уровень игры. Выступать в Европе – это вызов, но я наслаждаюсь этой возможностью», – заявил Ховард.

23-летний баскетболист выступал за университет Маркетт (2016-2020) в NCAA и за «Денвер» (2020-2022) в НБА.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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2 комментария

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Южанин78
Ну, конечно, легко набирать очки, он же там только "мусорное" время играл.
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+2
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Valery McCane
Это можно было бы и без его интервью понять. Мечта, чтобы в защите одинаково разрешали играть в НБА как в Европе.
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0
+1
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