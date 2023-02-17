Адам Сильвер: «Запросы игроков НБА на обмен – это плохо. Но в этом вопросе нет простых решений»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказал мнение лиги по поводу продолжающихся запросов со стороны звезд с долгосрочными контрактами на обмен в другой клуб.

«Требования игроков обменять их – это плохо. Мы не хотим, чтобы это происходило. Нам надо сосредоточиться на этом вопросе и сделать так, чтобы все соблюдали свои соглашения.

Вообще говоря, в этом нет ничего нового, но в настоящее время ситуация усиливается социальными сетями и другими факторами. В любом случае, никому не хочется, чтобы доходило до такой ситуации, когда игрок буквально требует, чтобы его отправили куда-то в другое место. Лига считает важным, чтобы игроки выполняли свои контракты. Мы обсуждаем этот вопрос в рамках переговоров по коллективному соглашению. Но, опять же, здесь нет простых решений, иначе мы бы это уже сделали», – заявил Сильвер.

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5 комментариев

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scorp19
Ответ boller_73
Хз куда это китайская лига или африканская?) остаются так же внутри нба, меняется только город, да и города все хорошие, а не глухие деревни. Миллионеры не должны плакаться из-за обменов. Не нравится- уходи из лиги и иди работать на обычное место с обычной зп.
Ну также миллионеры владельцы и лига в лице Сильвера не должны считать чем то плохим запросы игроков на обмен.
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фкт92
Ответ boller_73
Хз куда это китайская лига или африканская?) остаются так же внутри нба, меняется только город, да и города все хорошие, а не глухие деревни. Миллионеры не должны плакаться из-за обменов. Не нравится- уходи из лиги и иди работать на обычное место с обычной зп.
также и про команды можно сказать. миллиардеры не должны плакать из-за обменов))
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boller_73
Ответ scorp19
Зато хорошо когда игроков обменивают хз куда, а они узнают об этом из твиттера
Хз куда это китайская лига или африканская?) остаются так же внутри нба, меняется только город, да и города все хорошие, а не глухие деревни. Миллионеры не должны плакаться из-за обменов. Не нравится- уходи из лиги и иди работать на обычное место с обычной зп.
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boller_73
Интересно как договорятся. Пример с Ирвингом и Дюрантом видимо стал пределом. Получают миллионы, а ответственность до конца не хотят нести.
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scorp19
Зато хорошо когда игроков обменивают хз куда, а они узнают об этом из твиттера
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