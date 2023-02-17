Комиссионер НБА Адам Сильвер высказал мнение лиги по поводу продолжающихся запросов со стороны звезд с долгосрочными контрактами на обмен в другой клуб.

«Требования игроков обменять их – это плохо. Мы не хотим, чтобы это происходило. Нам надо сосредоточиться на этом вопросе и сделать так, чтобы все соблюдали свои соглашения.

Вообще говоря, в этом нет ничего нового, но в настоящее время ситуация усиливается социальными сетями и другими факторами. В любом случае, никому не хочется, чтобы доходило до такой ситуации, когда игрок буквально требует, чтобы его отправили куда-то в другое место. Лига считает важным, чтобы игроки выполняли свои контракты. Мы обсуждаем этот вопрос в рамках переговоров по коллективному соглашению. Но, опять же, здесь нет простых решений, иначе мы бы это уже сделали», – заявил Сильвер.

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