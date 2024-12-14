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ACB. «Манреса» – «Андорра», «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Манреса» примет «Андорру», «Уникаха» дома встретится с «Гран-Канарией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 8-2, Валенсия – 8-2, Тенерифе – 7-3,  Реал – 7-3, Барселона – 6-4, Гран-Канария – 6-4, Сарагоса – 6-4, Манреса – 6-4, Мурсия – 5-5, Ховентуд – 5-5, Андорра – 4-6, Баскония – 4-6, Гранада – 4-6, Бильбао – 3-7, Форса Льейда – 3-7, Баскет Корунья – 3-7, Бреоган – 3-7, Жирона – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЖирона
logoМанреса
logoАндорра
logoБаскет Корунья
logoГран-Канария
logoУникаха
logoчемпионат Испании
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