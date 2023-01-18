Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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Я разочаровываюсь в культе медицинского прогресса в спорте.

С одной стороны, его результаты налицо: возрастные герои не сходят со сцены ни в НФЛ (Аарон Роджерс и Том Брэди), ни в НХЛ (Александр Овечкин), ни в НБА (Леброн Джеймс), ни в соккере. Хвалебные речи звучат в адрес развития медицинских технологий для профилактики травм. Спортсмены возвращаются в строй после разрыва ахилла и связок колена в рекордные сроки. Профессионалы все больше уделяют внимания работе с персональными тренерами и специалистами по восстановлению. Вредные привычки ушли из спорта, сейчас спортсмены все чаще соревнуются в строгости диеты и сна, продвинутости процедур по восстановлению.

В североамериканских лигах не стесняются даже правила менять, чтобы обезопасить игроков, например, от травм головы (американский футбол) или переутомления (сокращение числа бэк-ту-бэков в НБА). Появилось понятие «управления нагрузками» (он же лоад-менеджмент), когда баскетболистам дают отдых. Все же это для общего блага, так?

Но это со мной что-то не так, или в НБА травмы как будто играют бОльшую роль чем раньше?

Легко нагуглить научные работы по этому вопросу. Вот исследование травм в 2017-2021 годах. 625 игроков и 3543 случая повреждений. Выводы?

В указанный период число травм и количество пропущенных игр выросло. Чаще всего игроки получают травмы нижней части тела: коленей, лодыжек и ступней. Наибольший ущерб по пропущенным играм наносят травмы сухожилий и связок, далее идут мышцы, затем кости. Чаще всего травмы получают игроки, проводящие на площадке 26-35 минут. Большинство травм приходится на вторую половину регулярного чемпионата. Защитники выбывают с повреждениями чаще. Количество игроков с травмами всегда оказывается ниже числа уникальных повреждений, то есть действительно есть игроки, для которых высок риск повторных повреждений. Частоту травм связывают (среди прочих причин) с переездами, сменой часовых поясов, плохим восстановлением и недостатком сна. Большинство этих факторов оказались нивелированы в «пузыре» во время пандемии, поэтому и частота травм тогда упала.

Как это выглядит лично для меня в сезоне НБА-2022/23:

«Атланта» уже третий год пытается продать Джона Коллинза. И все в лиге понимают, что это кот в мешке из-за травм: в этом декабре центровой пропустил восемь матчей с повреждением лодыжки.

«Селтикс» со здоровым Робертом Уильямсом точно наведут шороху в плей-офф. Если он будет здоров, конечно. Плюс, придется добиваться результата без Данило Галлинари, который порвал кресты в колене.

У «Чикаго» все грустно, но кто знает, как бы обстояли дела, если бы был здоров Лонзо Болл. Правда, новости о состоянии колена Болла выглядят совсем неутешительно. Парню 25 лет, но непонятно, когда он сможет снова бегать, не то что в баскетбол играть.

«Даллас» подписывает Кембу Уокера, хотя он долгое время оставался никому не нужен, поскольку в лиге очень скептически относятся к состоянию его коленей. Сейчас ему 32 года, пошел на спад еще до 30-летия.

Кейд Каннингем из «Детройта», судя по всему, действительно талантлив. Но в дебютном сезоне не провел и 65 матчей, а сейчас перенес операцию на голени. 76 матчей за два сезона не беда, ему же только 21 год.

«Клипперс» будут контендерами, если Кавай будет здоров. Но еще чуть-чуть надо подлечиться.

Энтони Дэвис – MVP! В смысле он еще всем покажет (когда вернется после травмы).

Второй номер драфта Чет Холмгрен сломался еще до дебюта в регулярке НБА. Вроде бы как сразу на год.

«Новый Орлеан» пошумит в плей-офф, если Зайон обойдется без травм. Сезон-2021/22 полностью пропустил. Сейчас вроде как здоров, но при любом обсуждении коленей Уильямсона хочется постучать по дереву. А нет, снова выбыл.

Джимми Батлер из «Майами» вообще взял за правило в последние пять лет не играть больше 60 матчей за сезон. В сезоне-2018/19 было 65 игр – многовато, конечно.

Бедняга Джонатан Айзек из «Орландо» вообще не играл с 2020 года. К 25 годам собрал внушительную коллекцию травм.

Такое чувство, что медицина бежит быстро, но баскетбол бежит еще быстрее. Причем в прямом смысле: если бы у меня спросили, почему травмы продолжают играть ключевую роль в расстановке сил в НБА, то я бы ответил, что проблемы современного баскетбола являются отражением его же сильных черт. То есть как темп и спейсинг отличают баскетбол-2023 от любой другой эпохи, так и необходимость много/быстро бегать и покрывать значительные расстояния (особенно в защите) подтачивают связки и суставы игроков.

Вот и получается, что у каждого примера из прошлого есть отражение в настоящем:

Грант Хилл рассказывает, что сильно просел по психологии после операций на лодыжке: двадцать лет спустя с Маркелла Фульца сдувают пылинки в надежде, что он запустит-таки карьеру по-человечески. «Пенни Хардуэй был зверем!» – рассказывают олды. «Это ты еще Кевина Джонсона не видел!» – спорит с ним другой ветеран смотрения НБА. 2023-й год, Деррик Роуз идет в топ-10 голосования на Матч звезд, и в голове всплывают приятные воспоминания, каким зверем казался Роуз десяток лет назад. «Эх, жалко, что Трейси Макгрейди уже был не тот в 33 года» – Блейк Гриффин уверенно движется к выходу на пенсию в том же возрасте. Грег Оден должен был стать последним «большим», которому травмы сломали карьеру – «Орландо» приходится справляться без Айзека.

Возможно, масштаб проблем не совсем справедливо сравнивать и некоторые примеры я притягиваю за уши. Но складывается ощущение, что на любой исторический пример можно найти аналог в настоящем. Центровые выше семи футов все еще не внушают доверия в плане здоровья: «здоровый» сезон Джоэла Эмбида продлился 68 игр (рекорд для него по матчам). Хочется удивиться: «Вау, Кристапс Порзингис в кои-то веки здоров!» – а на самом деле ждешь, что он вот-вот сломается. Майкл Портер-младший выглядит как системообразующий игрок, но проблемы со спиной по-прежнему заставляют сомневаться в перспективах игрока. То же самое касается Джарена Джексона, который провел чуть за 200 матчей за четыре сезона.

То же самое касается выдающихся примеров спортивного долголетия:

Вау, Леброн такой терминатор, вон как за Каримом гонится – Карим 50 лет назад занимался йогой и наводил шороху до 40 лет

Вау, Леброн побил рекорд Карла Мэлоуна по матчам с 20+ очками – Мэлоун 20+ лет назад качался как не в себя и наводил шороху до 40 лет

Крис Пол держится молодцом, но потихоньку начинает ощутимо стареть в 37 лет – Джон Стоктон в 37 лет в последний раз в карьере поехал на Матч звезд, но после этого провел еще три сезона с 82 матчами

Рифмуются травматики, рифмуются выдающиеся айронмены. Рифмуются даже те, кто посередине. К примеру, Аллен Айверсон в 26-30 лет выдал чрезвычайно продуктивные годы, несмотря на серьезную айзо-нагрузку и далекое от идеального отношение к уходу за собой. Аналогичным образом Джеймс Харден в 26-30 лет тащил на себе команду, несмотря на все те же грехи. Айверсон последний продуктивный сезон в НБА провел в 32 года и после этого быстро угас. Харден все еще очень хорош, но уже вынужден адаптироваться под угасающий атлетизм.

Возможно, что в современный баскетбол невозможно играть «по-старому», без того, чтобы звезды пропускали в сумме десяток-другой матчей за сезон даже без травм. Первая мысль – давайте сократим регулярный чемпионат, 82 матча это многовато. Вроде бы логично, уже к январю не хочется смотреть одни и те же дивизионные противостояния, особенно если лидеры команд отсутствуют из-за травм, а сами клубы не решают турнирных задач.

Но давайте прикинем, кому было бы выгодно сокращение числа матчей в регулярке. Владельцы – точно нет, меньше прибыли из-за меньшего числа домашних матчей, ТВ-контракта и рекламных возможностей. Болельщики – тоже вряд ли, поскольку наверняка вырастут цены на пакеты трансляций и билеты. Плюс меньше возможностей увидеть любимых игроков вживую.

Чтобы ответить, будет ли выгодно сокращение регулярки игрокам, я задался вопросом: а сколько игр должен проводить за сезон профессиональный баскетболист?

На Bleacher Report, например, призывали перейти на 70-матчевую регулярку еще в 2012-м. Вот любопытный и аргументированный призыв сократить число игр до 72. На Quora в популярных ответах фигурирует диапазон 60-65 матчей. Стив Керр выступал за 65 матчей.

Но мне дает покоя совершенно полярное мнение от настолько авторитетного для меня человека, что я не смог отбросить его в сторону. А чем больше думал в этом направлении, тем больше убеждал себя в его правильности.

«Если слишком много игр – это плохо, то слишком мало – другая крайность. И она сегодня присутствует в нашем профессиональном баскетболе. Девять клубов суперлиги, три десятка игр за сезон – это несерьезно. По моему убеждению, чтобы находиться в оптимальном тонусе, баскетболист должен проводить за сезон 120-150 игр. Разумеется, игр разного уровня, включая тренировочные, товарищеские, выставочные. Обязательно нужны товарищеские игры с сильными соперниками – с сербами, хорватами, литовцами, испанцами, американцами. Это огромный опыт и огромный резерв для роста мастерства», – Сергей Белов, «Движение вверх».

150 игр, вау. Вот уж действительно олдскул. Или, может, здесь есть зерно истины?

Допустим, игрок НБА провел 80 матчей регулярного сезона. Если его команда не вышла в плей-офф, то сезон для него окончен. За каждую серию плей-офф можно теоретически накидывать сверху по пять матчей. Джейсон Тейтум из «Бостона», к примеру, провел 76 игр в регулярке-2021/22 и 24 матча в плей-офф, в сумме ровно 100.

Означает ли это, что Тейтум получил на четверть больше опыта, нежели усредненный баскетболист с 80 матчами? Нельзя к этому относиться как к видеоигре, но время в игре действительно накапливается.

К слову, если смотреть на статистику Тейтума по матчам, то его можно использовать как аргумент в пользу сокращения числа игр. Мол, он же все равно выдал прогресс, хотя пропускал от 2 до 18 матчей в каждом из пяти сезонов в НБА. Но только вот Тейтум стал Тейтумом к 2023-му во многом благодаря дополнительному километражу в матчах навылет:

Сезон-2017/18: 80 игр регулярки + 19 матчей плей-офф

Сезон-2018/19: 79 игр регулярки + 9 матчей плей-офф

Сезон-2019/20: 66 игр регулярки + 17 матчей плей-офф

Сезон-2020/21: 64 матча регулярки + 5 матчей плей-офф

Сезон-2021/22: 76 матчей регулярки + 24 игры плей-офф

Итого: 439 матчей за пять сезонов, 87,8 матча за сезон

Есть и контраргумент: Джоэл Эмбид стал Джоэлом Эмбидом, хотя провел лишь 293 игры с учетом плей-офф за первые пять сезонов, которые вообще растянулись на семь лет из-за травм.

Но вот какая существует загвоздка: прогресс игрока определяет и его контрактную судьбу. Соглашение новичка в НБА включает в себя два гарантированных сезона, плюс опцию на третий год по установленной шкале, плюс опцию четвертого года с увеличением зарплаты относительно третьего сезона. На пятый год есть еще квалификационное предложение: гарантированный однолетнее продление с повышением зарплаты на 30+ процентов. Отчасти из-за этой системы в НБА так много разговоров о прогрессе новичков на второй год: руководство команд очень рассчитывает, что игрок действительно будет показывать признаки роста, чтобы в него был смысл вкладываться и дальше по деньгам.

Когда игрок в первые два сезона получает серьезную травму и пропускает большой промежуток времени, возникают вопросы по его будущему. Тот же Эмбид, к примеру, подписал максимальный контракт уже осенью 2017-го, после первого мало-мальски «здорового» сезона с 31 матчем. Но «Сиксерс» тогда составили контракт таким образом, что у них была возможность снизить финансовую нагрузку или даже отчислить Джоэла в случае очередного серьезного повреждения.

Теперь представьте, если сезон сокращается до 60-70 игр. Травмы все равно останутся, потому что большинство повреждений подразумевают элемент случайности. Тяжелые травмы по той же причине тоже никуда не денутся. Существует вероятность, что в таком случае будет больше игроков, которые провели 80-100 матчей за два сезона. Как клубу оценивать исполнителя на основании такой дистанции?

С точки зрения игроков и болельщиков ситуация может совсем запутаться. Скажем, сейчас распространено мнение, что игроки выходят на пик в 27-28 лет, когда физические возможности пересекаются с опытом. А если игр в регулярке будет, скажем, на 20% меньше? Получается, что пик будет сдвигаться ближе к 30 годам. А не поздновато ли? Не будет ли получаться так, что «голова знает, но тело уже не может» не из-за количества сыгранных матчей, а из-за возраста?

В свое время шороху наделала статья на ESPN, где разбирался феномен ранней специализации юных спортсменов в США. Выяснилось, что все чаще баскетболисты тяжело тренируются/играют на результат уже в юном возрасте и поэтому к 18-20 годам оказываются стариками с изношенными телами. Плюс, в условиях дикой конкуренции детишки делают ставку на атлетизм, игроки становятся слишком сильными/быстрыми, не умея владеть собственным телом. В результате этого они хуже приземляются после прыжков, наносят ущерб организму неправильной техникой начала/остановки движения. Может, проблема больше в этом? НБА уже пытается искать ответы. Переманивает перспективную молодежь в сторону Лиги развития в обход университетов. Ищет неизношенные тела, например, в Африке.

Мне кажется, оптимальным вариантом будет сильнее разнести сезон НБА по времени. Лига уже движется в этом направлении: для сравнения, сезон-2000/2001 стартовал 31 октября и закончился 15 июня, а сезон-2021/22 начался 19 октября и закончился 23 июня. Возможно, сезон-2030 начнет отсчет с начала октября и залезет на июль. Правда, в таком случае у игроков сократится летний отдых.

Может, тогда просто не ломать то, что не сломано?

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Rob Carr, Christian Petersen, Elsa; REUTERS/Tommy Gilligan-USA TODAY Sports, Kyle Ross-USA TODAY Sports