Джаред Маккейн порвал мениск и выбыл на неопределенный срок
У «Филадельфии» еще одна травма.
Сегодня клуб объявил о том, что у новичка Джареда Маккейна диагностирован разрыв мениска левого колена. Ему потребуется операция. Сроки его возвращения не уточняются.
Маккейн почувствовал боль в колене после игры с «Индианой».
В этом же матче лидер «76-х» Джоэл Эмбиид получил перелом лицевой кости.
Маккейн – главный претендент на награду «Лучший новичок года». Он получил приз «Лучший новичок месяца» от Востока за ноябрь. В 23 матчах регулярки он набирает 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 38% из-за дуги.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальные соцсети «Филадельфии»
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