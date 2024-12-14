Чемпионат Италии. «Дертона» – «Венеция», «Скафати» – «Пистоя»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Дертона» сыграет с «Венецией», «Скафати» примет «Пистою».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 10-0, Виртус – 8-2, Трапани Шарк – 8-2, Брешия – 8-2, Реджо-Эмилия – 7-3, Милан – 6-4, Триест – 5-5, Дертона – 5-5, Тревизо – 5-5, Венеция – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Скафати – 3-7, Пистоя – 3-7, Варезе – 2-8, Ваноли Кремона – 2-8, Наполи – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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