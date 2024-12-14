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Чемпионат Франции. «Шоле» – «Бурк», «Монако» примет «Ле-Портель» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» сыграет с «Бурком», «Монако» примет «Ле-Портель».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 9-1, Париж – 9-2, Виллербан – 8-3, Монако – 7-4, Бурк – 7-4, Сен-Кантен – 6-5, Гравлин-Дюнкерк – 6-5, Страсбур – 6-6, Лимож – 5-6, Ле-Ман – 5-6, Нанси – 5-6, Дижон – 4-6, Нантер – 4-7, Ле-Портель – 3-8, Элан Шалон – 3-8, Стад Рошеле – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
logoБурк
logoСен-Кантен
logoЛимож
logoМонако
logoДижон
logoчемпионат Франции
logoЭлан Шалон
logoЛе-Портель
logoШоле
результаты
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