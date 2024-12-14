Алперен Шенгюн забросил от своей штрафной во время тренировки
Алперен Шенгюн забросил со своей половины площадки.
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн завершил тренировку команды точным броском от своей линии штрафных.
Сегодня «Рокетс» сыграют против «Тандер» в 1/2 финала Кубка НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем