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Алперен Шенгюн забросил от своей штрафной во время тренировки

Алперен Шенгюн забросил со своей половины площадки.

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн завершил тренировку команды точным броском от своей линии штрафных.

Сегодня «Рокетс» сыграют против «Тандер» в 1/2 финала Кубка НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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