«Детройт» отчислит Пола Рида
«Детройт» расстанется с Полом Ридом.
«Пистонс» расторгнут соглашение с центровым Полом Ридом (25 лет, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Детройт» подписал бывшего центрового «Филадельфии» с рынка отказов в июле этого года. В 12 матчах за «Пистонс» Рид набирал в среднем 4,8 очка и 2,3 подбора за 10 минут на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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