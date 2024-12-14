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«Детройт» отчислит Пола Рида

«Детройт» расстанется с Полом Ридом.

«Пистонс» расторгнут соглашение с центровым Полом Ридом (25 лет, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Детройт» подписал бывшего центрового «Филадельфии» с рынка отказов в июле этого года. В 12 матчах за «Пистонс» Рид набирал в среднем 4,8 очка и 2,3 подбора за 10 минут на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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