«Детройт» отчислит Пола Рида

«Детройт» расстанется с Полом Ридом.

«Пистонс» расторгнут соглашение с центровым Полом Ридом (25 лет, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Детройт » подписал бывшего центрового «Филадельфии» с рынка отказов в июле этого года. В 12 матчах за «Пистонс» Рид набирал в среднем 4,8 очка и 2,3 подбора за 10 минут на паркете.