«Клипперс» подписали двусторонний контракт с Нэйтом Дарлингом
«Клипперс» подписали двусторонний контракт с атакующим защитником Нэйтом Дарлингом (24 года, 196 см).
Дарлинг в этом сезоне принял участие в 20 матчах Лиги развития НБА за «Онтарио Клипперс», набирая в среднем 21,4 очка и 3,7 подбора при 46,4% с игры.
Канадец заменит центрового Мозеса Брауна, который был отчислен после достижения лимита по матчам для игрока на двустороннем контракте.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА
Комментарии