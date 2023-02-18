«Клипперс» подписали двусторонний контракт с Нэйтом Дарлингом

Теги переходы Клипперс НБА Мозес Браун Нэйт Дарлинг Баскетбол

«Клипперс» подписали двусторонний контракт с атакующим защитником Нэйтом Дарлингом (24 года, 196 см).

Дарлинг в этом сезоне принял участие в 20 матчах Лиги развития НБА за «Онтарио Клипперс», набирая в среднем 21,4 очка и 3,7 подбора при 46,4% с игры.

Канадец заменит центрового Мозеса Брауна, который был отчислен после достижения лимита по матчам для игрока на двустороннем контракте.

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