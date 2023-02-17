Пол Пирс оштрафован на 1,4 млн долларов за незаконное продвижение криптовалюты в соцсетях

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязала экс-звезду НБА Пола Пирса выплатить штраф в размере 1,4 миллиона долларов за незаконное продвижение криптовалюты в соцсетях.

По данным SEC, Пирс рекламировал токены компании EthereumMax, не раскрывая платеж, который он получил за продвижение, а также делал ложные и вводящие в заблуждение рекламные заявления о продуктах.

SEC выявила, что Пирсу заплатили более 244 тысяч долларов за продвижение продуктов. При этом сам баскетболист утверждал, что он разместил в соцсетях изображение банковского счета с большими цифрами, несмотря на то, что на его счету была значительно меньшая сумма.

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