Управленец НБА: «Бостон» вообще не заинтересован в обмене Брауна на Дюрэнта»
Управленец клуба Восточной конференции НБА утверждает, что «Селтикс» на данном этапе не стали бы менять форварда Джейлена Брауна на звезду «Нетс» Кевина Дюрэнта.
По слухам, подобный вариант рассматривался бостонским клубом в межсезонье-2022, когда Дюрэнт открыто запросил обмен.
«Эх, «Бостон» вообще не заинтересован в обмене Брауна на Дюрэнта, они даже не будут ничего обдумывать. Браун – игрок Матча звезд, он на восемь лет моложе Кей Ди, которому 34. Команда отлично играет, они не станут все это трогать и менять.
Уверен, что эту тему будут мусолить в прессе, возможно, у «Селтикс» где-то начнется кризис и все изменится. Но это скорее шокирующий расклад», – заявил управленец.
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
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