Управленец клуба Восточной конференции утверждает, что «Селтикс» на данном этапе не стали бы менять форварда на звезду «Нетс» .

По слухам, подобный вариант рассматривался бостонским клубом в межсезонье-2022, когда Дюрэнт открыто запросил обмен.

«Эх, вообще не заинтересован в обмене Брауна на Дюрэнта, они даже не будут ничего обдумывать. Браун – игрок Матча звезд, он на восемь лет моложе Кей Ди, которому 34. Команда отлично играет, они не станут все это трогать и менять.

Уверен, что эту тему будут мусолить в прессе, возможно, у «Селтикс» где-то начнется кризис и все изменится. Но это скорее шокирующий расклад», – заявил управленец.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану