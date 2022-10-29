Маркус Ховард: «Моя главная цель – вернуться в НБА»

Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард заявил, что хочет вернуться в НБА в будущем.

«НБА – это моя мечта. Главная цель – вернуться туда. И это возможно, если я полностью реализую свой потенциал в «Басконии». Они показали, что являются отличным клубом, который хочет бороться за титулы», – признался Ховард.

23 летний разыгрывающий провел два сезона в . Он принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 3,7 очка.

Минувшим летом Ховард подписал двухлетний контракт с «Басконией». На старте сезона американец набирает 18,2 очка в среднем за игру.

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