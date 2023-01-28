Джеймс Долан: «Доволен работой Леона Роуза и ожидаю, что «Никс» будут в плей-офф»
Владелец «Никс» Джеймс Долан заявил, что доволен работой президента клуба Леона Роуза.
«Доволен ли я работой, которую проделывает Леон Роуз? Да, абсолютно.
Я руковожу клубом около 20 с лишним лет, и по моему опыту работы в НБА есть вещи, которые вы можете осуществлять самостоятельно, как владелец. Вы можете создать среду, вы выделяете достаточное количество денег, чтобы сотрудники выполняли свою работу, где-то даете им даже больше денег, чем нужно для выполнения работы.
Но в конечном итоге вы выбираете одного человека, который будет разрабатывать всю стратегию, который будет руководить процессом за вас. Я выбрал Леона, потому что в НБА побеждает самая талантливая команда. Вы ищете человека, который может собрать в вашей команде самых талантливых исполнителей. И я по-прежнему считаю, что Леон Роуз в этом смысле наиболее подходящий вариант.
Ожидаю, что мы будем в плей-офф в этом сезоне», – заявил Долан.
«Нью-Йорк» идет 7-м на Востоке с результатом 27-23.
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
2 комментария