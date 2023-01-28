Джеймс Долан: «Доволен работой Леона Роуза и ожидаю, что «Никс» будут в плей-офф»

Теги Нью-Йорк НБА Леон Роуз Джеймс Долан Баскетбол

Владелец «Никс» Джеймс Долан заявил, что доволен работой президента клуба Леона Роуза.

«Доволен ли я работой, которую проделывает Леон Роуз? Да, абсолютно.

Я руковожу клубом около 20 с лишним лет, и по моему опыту работы в НБА есть вещи, которые вы можете осуществлять самостоятельно, как владелец. Вы можете создать среду, вы выделяете достаточное количество денег, чтобы сотрудники выполняли свою работу, где-то даете им даже больше денег, чем нужно для выполнения работы.

Но в конечном итоге вы выбираете одного человека, который будет разрабатывать всю стратегию, который будет руководить процессом за вас. Я выбрал Леона, потому что в НБА побеждает самая талантливая команда. Вы ищете человека, который может собрать в вашей команде самых талантливых исполнителей. И я по-прежнему считаю, что Леон Роуз в этом смысле наиболее подходящий вариант.

Ожидаю, что мы будем в плей-офф в этом сезоне», – заявил Долан.

«Нью-Йорк» идет 7-м на Востоке с результатом 27-23.

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2 комментария

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out_nma
"Я руковожу клубом около 20 с лишним лет", - и это худшие 20 лет в истории Никс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Бойко
Было бы здорово чтобы они вышли в этом году. Игра в целом у них смотрится не плохо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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