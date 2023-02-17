Антон Понкрашов рассказал о камбэке «НН» в матче с «Локо» в своем влоге

Теги Антон Понкрашов Локомотив-Кубань видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов опубликовал новый выпуск своего ютуб-влога, в котором рассказал о впечатляющем камбэке его команды в матче с «Локомотивом-Кубань».

«В этом ролике я расскажу о нашем непростом турне в Краснодар и в Казань. Узнаем, реально ли отыграть 9 очков за 90 секунд. Также покажу, как мы готовимся к играм, бросковый конкурс с Ракетой, серьезная заруба с Лавом и много чего интересного!» – написал Понкрашов в аннотации к ролику.

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1 комментарий

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Igor Kisterev
Да про тебя уже всё забыли 😱разыгрывающий 🤪
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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