Антон Понкрашов рассказал о камбэке «НН» в матче с «Локо» в своем влоге
Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов опубликовал новый выпуск своего ютуб-влога, в котором рассказал о впечатляющем камбэке его команды в матче с «Локомотивом-Кубань».
«В этом ролике я расскажу о нашем непростом турне в Краснодар и в Казань. Узнаем, реально ли отыграть 9 очков за 90 секунд. Также покажу, как мы готовимся к играм, бросковый конкурс с Ракетой, серьезная заруба с Лавом и много чего интересного!» – написал Понкрашов в аннотации к ролику.
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