Игроки «Локомотива-Кубань» вытолкали застрявший в сугробе автобус команды

Игроки краснодарского « ива-Кубань», возвращаясь из Москвы после матча с МБА (89:60), вытолкали автобус команды, который застрял в сугробе.

«Без приключений не обошлось.

Когда прилетели из Москвы в Ставрополь, оказалось, что там сильный гололед. Пока обедали, наш легендарный клубный водитель Юра разворачивал автобус – и застрял. Мы выходим из ресторана – видим, нужна наша помощь. Так что у некоторых игроков совместно с медицинским персоналом получилась внеплановая тренировка по ОФП!

Впрочем, автобус вытолкали достаточно быстро, после чего – спасибо нашему водителю – добрались до Краснодара спокойно и безопасно. Уже в 19:00 все были в Краснодаре и отправились по домам», – рассказал тренер «Локо» Роман Семернинов.

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