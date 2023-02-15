Андрей Мартюк совершил 5 блок-шотов за 15 минут против МБА – его новый рекорд

Форвард «Локомотива-Кубань» обновил личный рекорд по количеству блок-шотов в одном матче лиги ВТБ.

Во встрече с МБА (89:60) 22-летний баскетболист 5 раз заблокировал броски соперников за 15,5 минуты на площадке. Также он записал на свой счет 3 очка, 1 подбор и 1 передачу.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА