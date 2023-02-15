Андрей Мартюк совершил 5 блок-шотов за 15 минут против МБА – его новый рекорд

Теги Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ МБА Андрей Мартюк Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк обновил личный рекорд по количеству блок-шотов в одном матче Единой лиги ВТБ.

Во встрече с МБА (89:60) 22-летний баскетболист 5 раз заблокировал броски соперников за 15,5 минуты на площадке. Также он записал на свой счет 3 очка, 1 подбор и 1 передачу.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий