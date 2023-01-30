Латвия пыталась натурализовать Майка Джеймса

Сборная Латвии активно пыталась натурализовать американского разыгрывающего « » Майка Джеймса.

Об этом в своем подкасте рассказал литовский журналист Донатас Урбонас.

« серьезно пыталась заполучить латвийская национальная сборная. Можете себе представить сборную Латвии с Майком Джеймсом в составе? Это была бы одна из самых зрелищных команд», – сказал журналист.

Урбонас не уточнил, когда именно сборная Латвии вела переговоры с игроком.

Джеймс выступал за московский ЦСКА в сезонах-2019/20 и 2020/21.

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