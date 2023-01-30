Латвия пыталась натурализовать Майка Джеймса

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Латвии Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Сборная Латвии активно пыталась натурализовать американского разыгрывающего «Монако» Майка Джеймса.

Об этом в своем подкасте рассказал литовский журналист Донатас Урбонас.

«Майка Джеймса серьезно пыталась заполучить латвийская национальная сборная. Можете себе представить сборную Латвии с Майком Джеймсом в составе? Это была бы одна из самых зрелищных команд», – сказал журналист.

Урбонас не уточнил, когда именно сборная Латвии вела переговоры с игроком.

Джеймс выступал за московский ЦСКА в сезонах-2019/20 и 2020/21.

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7 комментариев

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kaissa
Ответ Сергей Поляков
Ничего.Но Пик эн роллы с Нуркичем были бы крутыми.
Где Джеймс - а где Пик эн ролл? Джеймс предпочитает Ед ин ал.)))
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vaslover
Ответ Сергей Поляков
Ничего.Но Пик эн роллы с Нуркичем были бы крутыми.
А пик-н-поупы (вместе с пик-н-роллами) с одним из лучших игроков Европы за последние 20 лет Порзингисом хуже зайдут?
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-1
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Сергей Поляков
Ответ VolkXan
Литве бы помог.
В стране,где баскет-вторая религия,натурализация-оскорбление нации.
+1
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+1
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Сергей Поляков
Ответ vaslover
А что такого особенного в сборной Боснии?
Ничего.Но Пик эн роллы с Нуркичем были бы крутыми.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Ответ Сергей Поляков
Но он не больной,поэтому отказался.Вот в сборной Франции или Боснии точно бы не помешал.
А что такого особенного в сборной Боснии?
0
-2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VolkXan
Литве бы помог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Поляков
Но он не больной,поэтому отказался.Вот в сборной Франции или Боснии точно бы не помешал.
+2
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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