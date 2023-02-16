Алексей Швед выбыл на неопределенный срок с травмой паха

Теги травмы ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед выбыл из строя на неопределенный срок с травмой паха, которая обострилась во время вчерашнего матча против УНИКСа (104:112 ОТ).

34-летний игрок не вышел на площадку в овертайме.

Степень тяжести повреждения станет известна после МРТ-обследования, которое Швед должен пройти сегодня, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Защитник «Нижнего Новгорода» Джермэйн Лав заменит Шведа на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится в 19 февраля в Москве.

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1 комментарий

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Vagner01
Вот блин незадача! Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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