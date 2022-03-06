ACB. «Реал» примет «Басконию», «Бильбао» встретится с «Ховентудом» и другие матчи

В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата «Реал» примет на своей арене «Басконию». дома встретится с «Ховентудом».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 17-4, – 15-3, – 14-7, Валенсия – 12-7, Ховентуд – 12-8, – 11-8, Мурсия – 10-8, – 11-9, Бреоган– 10-10, Бильбао – 10-10, Гран-Канария – 9-10, – 8-12, Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-14, Андорра – 7-14, Обрадойро – 7-14, – 6-14, Сан-Пабло Бургос – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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