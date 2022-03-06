ACB. «Реал» примет «Басконию», «Бильбао» встретится с «Ховентудом» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Битси Баскония Гран-Канария Реал чемпионат Испании Бильбао Бреоган Бетис Сарагоса Обрадойро Сан-Пабло Бургос Тенерифе Андорра Баскетбол

В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата «Реал» примет на своей арене «Басконию». «Бильбао» дома встретится с «Ховентудом».

ACB

Регулярный чемпионат  

Бетис – Сан-Пабло Бургос
Дата проведения
6 марта, 14.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча

Тенерифе – Обрадойро
Дата проведения
6 марта, 15.00
Онлайн матча

Андорра – Бреоган
Дата проведения
6 марта, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Бильбао – Ховентуд
Дата проведения
6 марта, 19.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Реал – Битси Баскония
Дата проведения
6 марта, 20.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Сарагоса – Гран-Канария
Дата проведения
6 марта, 22.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 17-4, Барселона – 15-3, Манреса – 14-7, Валенсия – 12-7, Ховентуд – 12-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 11-9, Бреоган– 10-10, Бильбао – 10-10,  Гран-Канария – 9-10, Уникаха – 8-12,  Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-14, Андорра – 7-14, Обрадойро – 7-14, Бетис – 6-14, Сан-Пабло Бургос – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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