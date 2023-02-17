Боб Майерс: «Карри уникален в том, что касается восстановления после травм»

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Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс рассказал о важном качестве разыгрывающего Стефена Карри.

Двукратный MVP на данный момент не играет из-за повреждения ноги.

«Я сейчас в нашем тренировочном комплексе, Стеф тоже здесь, занимается реабилитацией. Карри уникален в том, что касается восстановления после травм, его дисциплина и мотивация во время этого процесса на самом высоком уровне. И ему не надо ничего говорить. Уровень дисциплины в восстановительном процессе определяет он сам. Он хочет этого. Хочет вернуться. Стеф будет стараться сделать это как можно скорее», – заявил Майерс.

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