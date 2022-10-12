Боб Майерс: «Стефен Карри – лучшее лицо клуба в истории спорта»

Теги Голден Стэйт Келенна Азубуйке НБА Стефен Карри Боб Майерс Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс во вторник присоединился к комментаторам Бобу Фицджеральду и Келенне Азубуйке во время предсезонного матча «Уорриорз» против «Блэйзерс» (131:98).

Во время трансляции Майерс заявил, что лидер «Уорриорз» Стефен Карри является величайшим лицом клуба в истории спорта.

«Это не моя мысль, но кто-то сказал, что Стефен Карри – лучшее лицо клуба в истории спорта. А кто лучше?

Кто лучше Карри, если говорить о неэгоистичности, достоинстве, репутации и выступлении за один клуб на протяжении всей карьеры?» – сказал Майерс.

Фицджеральд и Азубуйке вступили в спор с генменеджером «Голден Стэйт», называя имена Майкла Джордана, Дерека Джетера, Тима Данкана и Джона Стоктона.

Контракты и платежные ведомости НБА

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