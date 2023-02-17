Звездный новобранец «Финикса» в четверг был представлен в качестве игрока команды.

Дюрэнт оценил чемпионские перспективы «Санз».

«У « » есть все необходимое для достижения успеха. У нас есть ребята, которые уже испытали, каково это – играть в финальной серии . У нас есть чемпион (генеральный менеджер – Sports.ru), который контролирует команду. Монти становился чемпионом в качестве тренера. Опять же, у нас есть парни, которые сражались в финале. А когда ты знаешь, что нужно для победы, это уже полдела», – сказал Дюрэнт.

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