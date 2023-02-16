Микэл Бриджес набрал 45 очков в победном матче с «Хит» – его личный рекорд

Теги Майами Бруклин Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Микэл Бриджес Баскетбол

Новобранец «Бруклина» Микэл Бриджес в своем третьем матче за клуб обновил личный рекорд по количеству очков в одном матче НБА.

Во встрече с «Майами» (116:105) Бриджес набрал 45 очков, реализовав 17 из 24 бросков с игры (4-6 из-за дуги) и 7 из 7 штрафных. Также форвард совершил 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 36 минут на площадке.

Бриджес перешел «Нетс» перед дедлайном в рамках обмена Кевина Дюрэнта в «Финикс».

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4 комментария

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AEZAKMI228
В идеале конечно симмонса на нормального разыгрывающего обменять
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Король Лев
Рад за Микала, надеюсь до растет до уровня Кавая. Еще может прогрессировать. Удачи ему.
+2
0
+2
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Саша Казенкинский
Бриджес может всех удивить, раскрыться по-новому в атаке и тогда этот обмен будет уже совсем не в пользу Финикса трактоваться, да и сейчас вопросы есть. Есть ощущение, что Бруклин все сделал правильно.
+3
0
+3
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Собака хаски в маске
а он неплох
+2
0
+2
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