Дерек Фишер – о новых игроках «Лейкерс»: «Они не будут стоять в углу и ждать мяча»
Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер поделился своим мнением об игроках, которыми «Лейкерс» усилились перед дедлайном.
«Что касается новоприобретенных игроков, то это приличные атакующие игроки.
Поэтому, когда вы поставите их рядом с такими суперзвездами, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, они не будут стоять в углу и ждать мяча. Они умеют находить пространство и хорошую возможность для атаки», – сказал Фишер.
В результате трехстороннего обмена «Лейкерс» получили Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.
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