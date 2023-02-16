Мэк Маккланг: «У меня есть как минимум два данка, которые никогда не исполняли на конкурсе»

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Мэк Маккланг Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Мэк Маккланг в интервью инсайдеру Шэмсу Чарании признался, что у него припасено несколько «тузов в рукаве» для предстоящего конкурса данков.

«Я все время придумываю новые данки. Друзья звонят мне каждый вечер и советуют сделать тот или иной данк. Это очень увлекательно. Я хочу проявить креативность и придумать что-нибудь новое.

Я единственный участник ниже 2 метров, так что надеюсь, это мне поможет. Мое преимущество – это рост и креативность.

У меня есть как минимум два данка, которые никогда не исполняли на конкурсе. Надеюсь, что у меня получится исполнить их», – сказал Маккланг.

Соперникам Маккланга на конкурсе данков будут Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Джерико Симс («Нью-Йорк») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ Mr.BadGuy
А почему на конкурсе нет парня из Портленда, забыл как его зовут, который на днях вколотил
Потому что он понял, что лучше отдохнуть и подготовиться к решающим играм, чем с ноунеймами биться. Шарп это)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
А почему на конкурсе нет парня из Портленда, забыл как его зовут, который на днях вколотил
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Harriss
а в баскетбол когда начнёшь играть?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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